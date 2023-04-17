صحيفة تركية تتحدث عن أوراق نقدية جديدة في تركيا

تحدث اقتصاديون أتراك عن الحاجة لضخ أوراق نقدية من فئات كبيرة في الاقتصاد التركي، في وقت تكافح فيه السلطات لمواجهة التضخم.

إقرأ المزيد

وكتبت صحيفة الجمهورية يوم الاثنين، أن اقتصاديين أتراكا قد أعلنوا عن الحاجة إلى أوراق نقدية من فئة 500 و 000 ليرة (ما يعادل 26 و 51 دولارا) لطرحها للتداول لأن أكبر ورقة نقدية حالية بقيمة 200 ليرة فقدت الكثير من قيمتها منذ عام 2009 تعادل نحو 10.5 دولار.

ويقدر اقتصاديون أن الورقة النقدية من فئة 200 ليرة تركية وهي أكبر عملة ورقية في تركيا حاليا، فقدت نحو 647% من قيمتها منذ العام 2009، عندما دخلت في التداول.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها: "بالنسبة لسلة المستهلك، التي كانت مليئة في ذلك الوقت (2009) بـ200 ليرة تركية، فالشخص بحاجة اليوم إلى دفع 1495 ليرة تركية (أكثر من 77 دولارا أمريكيا)".

ويبلغ معدل التضخم في تركيا الآن من حيث القيمة السنوية حوالي 50%، وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، جرى تداول الدولار عند 19.33 ليرة للدولار.

المصدر: نوفوستي