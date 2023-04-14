استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في عام اليوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الآمال بأن الفدرالي الأمريكي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 13:11 بتوقيت موسكو، تم تداول العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند 2055 دولارا للأونصة، بانخفاض طفيف نسبته 0.01% عن سعر التسوية السابق.

فيما جرى تداول العقود الفورية للمعدن النفيس عند 2040.07 دولار للأونصة، بتراجع نسبته 0.01% أيضا عن سعر الإغلاق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وقبل ذلك تم تداول العقود الفورية للأصفر الرنان عند 2044.09 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في نحو عام.

ولقيت أسعار الذهب دعما من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، وانخفض المؤشر بنسبة 0.13% إلى 100.88 نقطة.

المصدر: بلومبرغ + رويترز