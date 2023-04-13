تضاعف عجز الميزانية الأمريكية

بلغ عجز الميزانية الأمريكية في مارس الماضي 378.076 مليار دولار، وبذلك يكون المؤشر قد صعد بنحو مرتين مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق (192.634 مليار دولار).

وأشارت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إيرادات الميزانية انخفضت بنسبة 0.6% إلى 313.24 مليار دولار، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 36% لتصل إلى 691.317 مليار دولار.

بالنسبة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2023، التي بدأت في 1 أكتوبر 2022، زاد الرصيد السلبي للميزانية الأمريكية 1.7 مرة (بنسبة 65%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 1.1 تريليون دولار.

وانخفض حجم إيرادات الموازنة منذ بداية العام المالي الحالي بنسبة 3.5% لتصل إلى 2.048 تريليون دولار، وزاد الإنفاق بنسبة 13% إلى 3.149 تريليون دولار.

كذلك أظهرت البيانات أن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي صعدت بنسبة 32% إلى 384 مليار دولار، وجاء ذلك على خلفية زيادة سعر الفائدة الرئيسي.

المصدر: إنترفاكس