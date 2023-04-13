الخارجية الروسية ردا على عقوبات واشنطن ضد "روساتوم": سنحاربها ولن نسمح أن تعرقل التعاون مع إفريقيا

اعتبر مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية، أن العقوبات الأمريكية ضد شركة "روساتوم أوفرسيز" (جزء من روساتوم) ليست إلا محاولة للمنافسة غير العادلة، مشددا أن بلاده ستحارب هذه الخطوات.

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وأكد مدير قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية فسيفولود تكاتشينكو أن هذه الخطوات لن تسمح بإبطاء التعاون بين روسيا مع الدول الإفريقية والدول الأخرى في مجال استخدام الطاقة الذرية السلمية.

وقال المسؤول: "في البداية هذه الخطوة كما هو الحال دائما تتماشى مع الإجراءات غير القانونية وغير المبررة للإدارة الأمريكية، التي تحاول بكل قوتها منع تطوير تعاوننا مع الأفارقة، خاصة في مثل هذا المجال العلمي والصناعة الواعدة مثل الاستخدام السلمي للطاقة الذرية. أعتقد أن هذه محاولة لمنافسة غير العادلة سنحاربها ولن نسمح للأمريكيين بإبطاء تفاعلنا مع إفريقيا، وليس فقط مع إفريقيا".

وشدد على أنه في ظل الظروف الحالية ، يتعين على المرء أن يأخذ في الاعتبار التأثير غير الودي والعدائي العلني لتلك الدول التي تحاول الحفاظ على هيمنتها ليس فقط في السياسة، ولكن أيضا في العلاقات الاقتصادية مع العالم ومنطقة واعدة مثل إفريقيا.

تجري شركة "روساتوم" حوارا مع أكثر من 20 دولة إفريقية في مجالات مثل بناء محطات الطاقة النووية الكبيرة والصغيرة، ومراكز العلوم والتكنولوجيا النووية، وتطوير رواسب اليورانيوم.

ومن بين هذه الدول رواندا ونيجيريا وغانا وزامبيا وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو وتنزانيا وناميبيا وغيرها، بالإضافة إلى ذلك تنفذ روساتوم أكبر مشروع للطاقة في القارة، وهو بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.

المصدر: نوفوستي