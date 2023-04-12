الجزائر تفتتح أول بنك وطني في الخارج

حصل "البنك الجزائري السنغالي" على الاعتماد الرسمي من وزارة المالية في السنغال، كأول بنك عمومي تفتتحه الجزائر في الخارج.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء، عن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، أنه "منحت وزارة المالية في السنغال، الاعتماد الرسمي للبنك الجزائري السنغالي، يوم 11 أفريل".

وحسبما أوضحه رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الجزائري، جاء اعتماد البنك العمومي الجزائري الأول في السنغال، على مرحلتين: "الأولى على مستوى اللجنة المالية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بكوت ديفوار، والثانية في السنغال، بعد الاستماع إلى الاستراتيجية الاستثمارية للبنك، التي قبلت بدون أي تحفظ".

وسيشرع البنك الجزائري السنغالي في النشاط، برأسمال يقدر بـ100 مليون دولار، بحيث يتكون من أربعة مساهمين كل من البنك الوطني الجزائري بنسبة 40%، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بـ20% لكل مساهم.

وتم إيداع ملف طلب اعتماد البنك في السنغال، في شهر جانفي الماضي، إلى جانب طلبات اعتماد كل من بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا، والبنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا.

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المصدر: الشروق الجزائرية