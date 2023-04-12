روسيا تعمل على بناء أسطول ضخم من السفن لتعزيز صادراتها

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن روسيا تعتزم بناء حوالي 150 سفينة شحن بحلول عام 2027 كجزء من مشروع ليزينغ (تأجير تمويلي).

وأشار مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء الروسي، في كلمة بمجلس الدوما الروسي، إلى أن هذا الرقم يشمل الناقلات وناقلات الحبوب وسفن الحاويات والقاطرات وسفن البضائع الجافة، بما في ذلك سفن فئة القطب الشمالي.

وقال مانتوروف إن "الخطوة ستسهم في إعادة توجيه تدفقات الصادرات عبر مياه آزوف وبحر البلطيق والبحر الأبيض وبحر قزوين".

ولفت إلى أنه من المخطط بناء حوالي 260 سفينة جديدة بمساعدة صندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي روسيا) كما أنه "من المخطط بناء أكثر من 70 قاربا هيدروليكيا حديثا ومريحا وحافلات نهرية كهربائية وقوارب بحرية".

وفي فبراير الماضي، قدم الجهات المسؤولة في روسيا جدولا زمنيا متفقا عليه لتجهيز سفن الصيد هذا العام، حيث من المخطط بناء 19 وحدة، وهذا الرقم أكثر ما تم بناؤه في جميع السنوات السابقة منذ العام 2009.

المصدر: تاس