ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 81.65 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.19% إلى 85.77 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وأشارت بيانات من معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ7 من أبريل 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ