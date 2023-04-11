"سبيربنك" الروسي يحقق أرباحا مليارية

سجل "سبيربنك" أكبر مصرف في روسيا، صافي ربح في الربع الأول من العام 2023 بقيمة 350.2 مليار روبل (نحو 4.37 مليار دولار) وفقا لبيانات المؤسسة الائتمانية.

وقال "سبيربنك" في بيان: "تجاوز صافي أرباح المصرف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 مستوى 350 مليار روبل، وبلغ العائد على حقوق المساهمين، وفي شهر مارس وحده جنى البنك 125.3 مليار روبل من صافي الأرباح".

وأضاف أن محفظة قروض التجزئة في مارس الماضي نمت بنسبة 2.3% وتجاوزت 12.6 تريليون روبل وأظهرت نموا في جميع القطاعات: الرهن العقاري والإقراض الاستهلاكي وبطاقات الائتمان، فيما نمت محفظة قروض الشركات بنسبة 1.6% الشهر الماضي وتجاوزت 19.5 تريليون روبل.

وأشار "سبيربنك"، الذي يعد أكبر مصرف في روسيا، إلى أن جودة محفظة القروض لا تزال مستقرة بشكل عام.

وعقب الإعلان صعد سهم "سبيربنك" في بورصة موسكو، وسجل بحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، نموا بنسبة 0.5% إلى 221.27 روبل.

المصدر: برايم