كازاخستان ترفع دعاوى ضد شركات طاقة

صرح وزير الطاقة الكازاخستاني ألماسادام ساتكالييف، بأن كازاخستان رفعت دعاوى في التحكيم الدولي ضد الشركات التي تعمل على تطوير حقلي نفط كاراشاجاناك وكاشاجان.

وقال وزير الطاقة الكازاخستاني للصحفيين اليوم الثلاثاء: "رفعت الهيئة الحكومية المفوضة (شركة PSA) دعاوى في التحكيم الدولي ضد شركتي كاراشاجاناك وكاشاجان. لسوء الحظ لا يمكنني التعليق، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو إن هذه الدعاوى القضائية رفعت لصالح شعب كازاخستان".

وبحسب الوزير فإن الحديث يجري عن مطالبات بمبلغ 3.5 مليار دولار و13 مليار دولار، موضحا أن "هذه ليست نزاعات ضريبية نحن نتحدث عن تنفيذ اتفاقية تقاسم الإنتاج".

وفي 5 أبريل الجاري، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن الحكومة الكازاخستانية أحالت الشركات التي تدير حقلي النفط الرئيسيين في البلاد، كاشاجان وكاراشاجاناك، إلى التحكيم بسبب الإنفاق غير المصرح به.

المصدر: تاس