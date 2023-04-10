المركزي الروسي يحدد سبب تراجع الروبل

كشف نائب رئيس البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين عن سبب تراجع العملة الروسية الراهن، وأشار إلى أن ذلك يحدث نتيجة أن روسيا تمر بفترة من تراجع في عائدات التصدير.

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وقال زابوتكين في اجتماع لمجموعة العمل حول إعداد التقرير السنوي لأداء البنك المركزي الروسي لعام 2022 للنظر فيه داخل مجلس الدوما الروسي إن "عائدات التصدير قد انخفضت بالفعل".

وأشار إلى أن تدفقات عائدات الصادرات التي لوحظت اليوم تعكس الوضع مع الأسعار وحجم الصادرات، وخاصة النفط والغاز، والتي كانت في أواخر ديسمبر 2022 - أوائل يناير 2023.

بدورهم أشار بعض الخبراء إلى أن العملة الروسية تراجعت بسبب صفقة شركة الطاقة الأوروبية "شل" مع الروسية "نوفاتيك"، حيث اشترت الشركة الروسية حصة شركة "شل" في مشروع "سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال" مقابل 94.8 مليار روبل (نحو 1.21 مليار دولار).

وأضاف خبراء أن شركة "شل" تشتري عملات أجنبية من السوق الروسية وتقوم بتحويلها خارج روسيا، وذلك بعد أن سمحت موسكو للشركة بإخراج الأموال خارج البلاد.

وشدد خبراء أن السماح لشركة "شل" بتحويل الأموال إلى الخارج يعكس رغبة روسيا في مواصلة التعاون مع شركات الطاقة الغربية، وأنها مفتوحة للاستثمارات الأجنبية.

وعن العوامل التي ستدعم الروبل الروبل في الفترة القادمة، أفاد خبراء بأن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيدعم الروبل الروسي إذ سيزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.

وبلغ الدولار في بورصة موسكو أدنى مستوى له هذا العام في 13 يناير الماضي، حينها سجل 67.1 روبل، لكنه صعد في أبريل الجاري وبلغ أعلى مستوى عند 83.5 روبل ويوم الجمعة الماضي أغلقت العملة الأمريكية التداولات عند 81.13 روبل.

المصدر: RT + نوفوستي