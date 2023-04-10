تركيا تعلن عن رقم تطمح إليه في تجارتها مع مصر

كشف القائم بأعمال السفارة التركية لدى مصر، صالح موطلو شن، أنه يتوقع أن يصل حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين- الأتراك، في حضور سفير أذربيجان الدكتور ألخان بولوخوف، وعدد من رجال الأعمال المصريين والأتراك.

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وقال السفير القائم بالأعمال التركي، إن البلدين سيصنعان مستقبلهما معا في توطيد كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وفى وقت سابق قال السفير إن حجم التجارة بين البلدين كل عام في ازدياد مستمر، ففى عام 2022، سجل حجم التجارة المتبادلة (باستثناء الطاقة) 7.108 مليار دولار أمريكى، ويمثل هذا زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق.

من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين – الأتراك، نهاد أكينجي، إن بلاده شعرت بدعم الشعب المصري والحكومة المصرية في دعم تركيا، وكذلك ما قام به الهلال الأحمر المصري في دعم الشعب التركي، جراء وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير الماضي.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورت بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الحرة عام 2005، مضيفا أن تركيا تولي اهتماما بالاستثمارات في مصر نظرا لما تقدمه من تسهيلات، لافتا إلى أن هناك نحو 200 شركة تركية في مصر توفر آلافا من فرص العمل، باستثمار مباشر يصل إلى 2 مليار دولار.

المصدر: المصري اليوم