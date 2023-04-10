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ارتفاع أسعار النفط لكن المخاوف الاقتصادية تحد من المكاسب

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط لكن المخاوف الاقتصادية تحد من المكاسب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي أعلنتها دول في مجموعة "أوبك+" اعتبارا من مايو المقبل.

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.12% إلى 80.80 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.04% إلى 85.15 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ورغم ارتفاع أسعار الذهب الأسود بفضل تخفيضات "أوبك+" إلا أن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم حدت من المكاسب.

المصدر: RT + بلومبرغ

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