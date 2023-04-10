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وزير مالية روسي سابق يقيم تأثير الأزمة العالمية المقبلة

مال وأعمال

وزير مالية روسي سابق يقيم تأثير الأزمة العالمية المقبلة
Sputnik
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قال ميخائيل زادورنوف، وهو وزير مالية روسي سابق، إن تأثير الأزمة العالمية المقبلة سيكون أكبر بكثير من الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لأن الشؤون الجيوسياسية تخيم على الاقتصاد.

وأضاف زادورنوف، في حديث مع مراسل "نوفوستي": "تأثير هذه الأزمة المقبلة سيكون أكبر بكثير مما كان عليه في 2007-2009، عندما كانت الأزمة تتسم بالطابع الاقتصادي البحت".

ويرى زادورنوف، وهو خبير اقتصادي معروف، أن سبب ذلك، يكمن في فرض الشؤون الجيوسياسية على العلاقات الاقتصادية.

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ووفقا له، تتميز الأزمة الحالية بالتحول إلى مواجهة سياسية مباشرة، أي "حرب باردة" بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الخبير: "وبذلك يتضح أن هذه الأزمة ليست مجرد مرحلة على طريق نمو أو تطور الاقتصاد العالمي. هذه أزمة دورية، وقعت بسبب التغيير في الاتجاه نحو الحمائية في التجارة. لكنها أيضا أزمة جيوسياسية تهدف إلى التغيير في النظام العالمي الذي سنراه في السنوات الخمس إلى العشر القادمة".

المصدر: نوفوستي

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