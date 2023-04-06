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تحذيرات لمنتجي الدواجن في مصر

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تحذيرات لمنتجي الدواجن في مصر
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قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن الوضع لا يبشر بالخير لمنتجي الدواجن في مصر.

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ولفت إلى أنه رغم ارتفاع أسعار الأعلاف إلا إنها غير متوفرة من الأساس، مضيفا: "سعر الكتكوت بقى 7 جنيهات بعد ما كان بـ30 جنيها عشان محدش عايز يربي تاني".

وناشد السيد الجهات المعنية بضرورة سرعة التدخل في تحديد أسعار عادلة للأعلاف في السوق المحلية، لافتا إلى أن الأسعار الحالية تتجاوز الأسعار العالمية بنسبة قد تصل إلى 90%.

وأضاف السيد أن سعر البيض الأبيض زاد بنحو جنيهين مسجلا 97 جنيها للطبق، مقابل 95 جنيها من باب المزرعة خلال تعاملات أمس، كما ارتفع سعر البيض الأحمر 2 جنيه أيضا عند 98 جنيها للطبق.

ويصل سعر البيض في محلات التجزئة إلى 107 جنيهات لطبق البيض الأبيض، و108 جنيهات لطبق البيض الأحمر.

ولفت السيد إلى أنه رغم استمرار ارتفاع أسعار البيض الأبيض طوال الأسبوع الجاري، حتى وصل إجمالي الزيادة 12 جنيها في أسبوع واحد فقط، إلا أنها تباع بأقل من تكلفة إنتاجها بنسبة كبيرة، متوقعا زيادات أخرى في أسعار البيض الفترة المقبلة.

المصدر: الشروق

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