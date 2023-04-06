4 منها في دول عربية.. أكبر 10 مشاريع في العالم

نمت المشاريع العملاقة بشكل ملحوظ على مستوى العالم، وتركز الكثير منها مؤخرا في منطقة الخليج، وتوقعت شركات أن يشهد العالم قبل نهاية العقد أول مشروع ضخم بقيمة تتجاوز التريليون دولار.

وأشار موقع "ستاتيستا" إلى وجود العديد من المشاريع التي تتجاوز قيمتها مستوى الـ100 مليار دولار، علما أن مقترحات البناء البالغة 10 مليارات دولار كانت تعتبر مشروعا ضخما قبل بضع سنوات فقط.

ومن بين أكبر 9 مشاريع يجري بناؤها في العالم، 4 منها تنفذ في دول الخليج، ومنها المشروع الطموح لمدينة نيوم في السعودية، الذي هو عبارة عن مجموعة من البلدات والمدن المستقبلية التي يتم بناؤها في شمال غرب المملكة، ومن المتوقع أن تستوعب 450 ألف شخص.

وأعلى قيمة من مشروع نيوم مشروع شبكة للنقل في أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، وتصل قيمة المشروع، الذي يتضمن عملية لتطوير البنية التحتية للنقل على نطاق واسع في الاتحاد، إلى 600 مليار دولار.

ولفت الموقع إلى أن مشروع سكك حديدية بقيمة 250 مليار دولار لربط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها ببعض والذي كان من المقرر أن يكتمل تنفيذه في 2018، يمكن استئنافه قريبا.

وتشمل المشاريع العملاقة الأخرى في منطقة الخليج "مجمع دبي لاند" الترفيهي والسياحي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شمال جدة في السعودية، ومدينة الحرير بشمال الكويت، والتي تتضمن بناء أطول مبنى في العالم.

وفيما يلي رسم بياني يوضح أكبر 10 مشاريع في العالم:

المصدر: "ستاتيستا"