"الغارديان" تكشف مآلات التضخم وتأثيره على قطاع التعليم البريطاني

كشفت دراسة أجراها الاتحاد الوطني البريطاني للتعليم (NEU)، أن واحدا من كل ثلاثة معلمين في بريطانيا في الـ 29 من أعمارهم أو أقل، يتجاهلون وجبات الغداء، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت صحيفة Guardian، بأن هؤلاء المعلمين يعمدون لتقنين إنفاقهم على الطعام، وتجاهل وجبة الغداء، لأن الأجور التي يحصلون عليها لا تكفي لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يعمد معلمون آخرون لإيجاد وظائف إضافية إلى جانب مهنة التعليم.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الاتحاد الوطني البريطاني للتعليم، الذي أجرى دراسته على 8 آلاف معلم في المدارس الحكومية، أن 34%من المعلمين الذين تبلغ أعمارهم 29 عاما فأقل أجبروا على تخطي وجبات الغداء "لتغطية نفقاتهم"، بينما حصل كل معلم خامس على وظيفة ثانية.

وأشارت الدراسة، إلى أن 10% من المعلمين الشباب، يخططون لترك قطاع التعليم في غضون عامين، بسبب عبء العمل الثقيل والأجور المنخفضة.

وفي سياق متصل، رفض أعضاء الاتحاد الوطني البريطاني للتعليم (NEU)، في وقت سابق، الخطة التي اقترحتها السلطات البريطانية لرفع الأجور، ودعوا إلى إضرابات جديدة في الفترة ما بين الـ 27 من أبريل و الـ 12 من مايو.

المصدر: نوفوستي