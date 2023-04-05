"فوربس": معظم الروس الذين غادروا الوطن يرغبون في العودة

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية نقلا عن مسح أجرته شركة الأبحاث "ياكوف وشركاؤه" ووكالة التوظيف "هيد هانتر"، بأن غالبية الروس العاملين في الخارج مهتمون بالعودة إلى الوطن.

ووفقا لنتائج المسح فإن 62% من المستطلعين مستعدون للعودة إلى البلاد في المستقبل القريب إما لأسباب شخصية أو بسبب فرص أفضل في الحصول على وظيفة.

وقالت إيلينا كوزنتسوفا، وهي مؤلفة مشاركة في الاستطلاع: "من بين الأسباب الرئيسية (للعودة) تم تسليط الضوء على الظروف الشخصية وفرص وظيفية أفضل وتوقعات اقتصادية أحسن للبلد ككل (روسيا)".

وبشكل عام، بحسب محللين، تظل العوامل الرئيسية لاختيار الوظائف للباحثين عن عمل في روسيا هي الاستقرار المالي لصاحب العمل في حين قال 89% إن اختيارهم الوظيفي سيعتمد في الغالب على الراتب.

وذكر غالبية الأشخاص الذين تم استطلاع رأيهم أن الشركات الروسية والدولية الكبيرة والخاصة هي أماكنهم المثالية للعمل.

وفي خضم الصراع في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت ذلك، واجهت روسيا تدفقا إلى الخارج من المواطنين العام الماضي، والذي كان واضحا بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية في سبتمبر الماضي، إلا أن روسيا تشهد الآن عودة للمغادرين إلى الوطن.

المصدر: "فوربس"