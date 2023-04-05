بوتين يوافق على سداد أموال لشركة "شل" بعد انسحابها من روسيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طلب شركة "نوفاتيك" لتحويل 1.21 مليار دولار لشركة "شل" مقابل حصتها في مشروع "سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال" بحسب ما أفادت به صحيفة "كوميرسانت".

وأفادت صحيفة "كوميرسانت" أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الشركة الروسية تقدمت بطلب لتحويل 94.8 مليار روبل (1.21 مليار دولار) للشركة البريطانية لقاء حصتها في المشروع.

وقالت شركة "نوفاتيك"، التي تعد ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، إنها تقدمت بطلب لشراء حصة تبلغ 27.5% تمتلكها شركة "شل" في المشروع الواقع في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى لروسيا، ويضم المشروع أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في روسيا.

وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة "نوفاتيك" ليونيد ميخلسون باقتراح للرئيس الروسي بنقل الأموال إلى شركة "شل" من أجل "تقليل مخاطر الأنشطة التشغيلية وتصدير الهيدروكربونات من المشروع".

وكانت شركة الطاقة البريطانية قد أعلنت انسحابها من مشروع "سخالين-2 للغاز الطبيعي المسال" العام الماضي، بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: "كوميرسانت"