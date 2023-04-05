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مواقع التواصل تستحضر تحذيرا أطلقه بن سلمان حول النفط (فيديو)

مال وأعمال

مواقع التواصل تستحضر تحذيرا أطلقه بن سلمان حول النفط (فيديو)
Globallookpress
صورة من الأرشيف - وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
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أعاد رواد في مواقع التواصل الاجتماعي تداول تحذيرات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول استخدام دول لمخزوناتها الطارئة من النفط الخام في محاولة للسيطرة على الأسعار.

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وتداول نشطاء مقطع فيديو للأمير السعودي وهو يحذر دول العالم من تداعيات استخدام مخزوناتها الطارئة للسيطرة على الأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي: "أناس يستنفذون مخزوناتهم (من النفط الخام) المخصصة للطوارئ واستخدموها كأداة للتلاعب بالأسواق في حين أن الصواب هو وجودها لمواجهة أي نقص في الإمدادات، والكل له خياره. من واجبي أن أوضح للعالم أن خسارة مخزونات الطوارئ قد يصبح مؤلما خلال الأشهر المقبلة".

وتم تداول مقطع الفيديو بعد قرار مفاجئ اتخذته دول في مجموعة "أوبك+"، بما في ذلك السعودية، حول إنتاجها من النفط الخام.

ويوم الأحد الماضي أعلنت 7 دول في "أوبك+"، في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في الإنتاج فيما أعلنت روسيا تمديد تخفيضات كانت قد أعلنت عنها سابقا حتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ إجمالي التخفيضات للدول الـ8 نحو 1.65 مليون برميل وستطبق انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وتشهد أسواق النفط ارتفاعا منذ يوم الاثنين الماضي في ظل أعقاب القرار.

المصدر: RT

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