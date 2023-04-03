أمين عام "أوابك": قانون "نوبك" الأمريكي سيؤدي إلى عجز ملحوظ في الطلب بسوق النفط

قال أمين عام "أوابك" جمال اللوغاني، إن تبني قانون "نوبك" الأمريكي، سيؤدي في حال إقراره إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.

وأشار اللوغاني في بيان صحفي إن "السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري".

وأضاف: "انخفاض المخزونات الإستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الأزمة الأوكرانية، وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت".

وقال اللوغاني إن "مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ترفع أسعار النفط، ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها".

وأوضح أن "هؤلاء لم يلتفتوا أيضا إلى التدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية".

مخاطر جديدة ومزيد من الغموض للسوق النفطية بعد إعادة طرح مشروع قانون " NOPEC".



الرابط: https://t.co/tOERXmMuRbpic.twitter.com/qdirp3g5i7 — أوابك (@OAPEC1) April 3, 2023

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المصدر: RT