ذكرت صحيفة ديلي ميل الأحد أن أكثر من ألف حانة أجبرت على الإغلاق في بريطانيا بحلول نهاية عام 2022 في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

وفقا للصحيفة: عدد الحانات التي أغلقت العام الماضي في بريطانيا هو ضعف ما كان عليه في عام 2021، على الرغم من قيود فيروس كورونا في ذلك الوقت. تم التأكيد على أن معظم الحانات (98) قد أغلقت في لندن. وفقا لجمعية البيرة والحانات البريطانية، كان هناك 47.2 ألف مؤسسة للشرب في البلاد في عام 2019.

وفقا للبيانات الرسمية: في فبراير، كان التضخم في المملكة المتحدة 10.4 بالمئة على أساس سنوي. وتبرر دائرة الإحصاء الوطنية في بريطانيا العامل الرئيسي لنمو الأسعار في البلاد بزيادة تعريفة الكهرباء نتيجة لحرب العقوبات بين الغرب وروسيا الاتحادية بسبب الصراع في أوكرانيا.

المصدر: تاس