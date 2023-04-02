بيان هام لوزارة النفط العراقية

أكدت وزارة النفط العراقية حرص الحكومة والوزارة على الإسراع في استئناف الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام.

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وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أنها "رعت المرونة المطلوبة للمضى قدما نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولا، وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية".

ثم تم بحث القضايا الفنية الأخرى العالقة بين المركز والإقليم، لإدراك الوزارة مدى أهمية الايرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها.

وعبرت وزارة النفط العراقية عن كل ذلك خلال الاجتماعات الثنائية مع وفد الإقليم، آملة في ظل الأجواء الايجابية والاتفاقيات الثنائية، التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبا.

وختم البيان أنه "في حال التوصل إلى اتفاق نهائي وفق التفاهمات الجديدة لتصدير النفط سيتم الإعلان عن ذلك في حينه".

المصدر: RT