سريلانكا تعلن رغبتها في شراء الأسمدة من روسيا

صرح وزير النقل السريلانكي باندولا غوناواردانا بأن بلاده رفعت الحظر المفروض على الأسمدة الكيماوية، وترغب في شرائها بما في ذلك من روسيا.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "أصبحت أسعار الأسمدة في سريلانكا اليوم في متناول المزارعين. ويمكننا النظر في شراء الأسمدة من روسيا، الأمر الذي سيكون أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية لبلادنا، وسيناقش وزير الزراعة السريلانكي هذا الموضوع مع الممثلين الروس".

وأشار إلى أن سلطات بلاده وافقت في عامي 2022-2023 على شراء 45 ألف طن من كلوريد البوتاسيوم و36 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية.

وأضاف: "ويمكننا إجراء العمليات الحسابية بالعملات الوطنية"، موضحا أن هذا النوع من المدفوعات سيكون مريحا بالنسبة لبلاده التي تواجه حاليا أزمة عملة خطيرة وهناك "عدد قليل من الدولارات" في البلاد.

المصدر: نوفوستي