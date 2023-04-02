سريلانكا تخطط لبيع "الخطوط الجوية الوطنية"

صرح وزير النقل السريلانكي باندولا غوناواردانا بأن بلاده تخطط لبيع شركة الطيران الوطنية "الخطوط الجوية السريلانكية" (SriLankan Airlines)، مضيفا أن مشتريا محتملا قد يكون من روسيا.

وقال غوناواردانا في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، يمكنني التأكيد أن سلطات سريلانكا تخطط لبيع شركة "الخطوط الجوية السريلانكية"، هناك الكثير من الفرص في مجال الأعمال ومن الممكن أن تكون شركة روسية ما مشتريا في هذه الصفقة".

وأكد أن بلاده تريد أن تجد مشتريا جيدا لـ "الخطوط الجوية السريلانكية".

وذكر أن هذه الشركة لا تنفذ رحلات جوية إلى روسيا حاليا بسبب قضايا التأمين، موضحا: "تواجه شركة الطيران قضية في مجال التأمين، وفورا بعد حلها ستحاول استئناف القيام برحلات جوية إلى روسيا. أعتقد أنه سيحدث في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي