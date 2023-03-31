مصر تعلن تخصيص مبلغ ضخم لدعم الصادرات

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3% بموازنة العام المالي المقبل.

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وأكد سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاد المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، أمس والذي يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، وفق تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

المصدر: الأهرام