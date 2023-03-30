زاخاروفا: روسيا تتوقع حل المشكلات الفنية وإمدادات النفط لباكستان

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تتوقع حل جميع القضايا الفنية في المستقبل القريب وإنشاء إمدادات نفطية مستقرة لباكستان.

وأكدت زاخاروفا إن "الطرفين توصلا إلى اتفاقات أولية بشأن سعر النفط".

وأشارت إلى أن الشركات الروسية والباكستانية تعمل على قضية إمدادات النفط لباكستان: "تم التوصل إلى اتفاقات أولية بشأن السعر، وتجري مناقشة تسليم دفعة تجريبية من النفط مع توقع زيادة أخرى في الكميات، ونأمل في المستقبل القريب حل جميع القضايا الفنية، وإنشاء تصدير مستقر للوقود إلى باكستان".

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، أن تسليم الدفعة الأولى من النفط الخام من روسيا إلى باكستان قد تأجل من أبريل إلى مايو.

وتوصل ممثلو حكومتي باكستان وروسيا في يناير، إلى اتفاق تفاهم بشأن توريد النفط الروسي، واتفقوا على قضايا الخدمات اللوجستية والتأمين والمدفوعات وحجم الصادرات، بحيث يجب على باكستان أن تضع خطة شاملة لأمن الطاقة.

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المصدر: تاس