الكشف عن موعد تدفق النفط من روسيا إلى باكستان

صرح وزير البترول الباكستاني مصدق مالك بأن بلاده ستبدأ بشراء النفط الخام من روسيا في أبريل المقبل، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة The News عن الوزير.

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وقال الوزير: "في مارس 2023، سيتم الانتهاء من جميع البنود التجارية للاتفاقية مع روسيا، وبعد ذلك سيبدأ النفط الخام الرخيص بالتدفق إلى باكستان. سيكون هذا مفيدا لكلا البلدين".

وأشار الوزير الباكستاني إلى أن الإمدادات لن يتم سدادها بالعملة الأمريكية الدولار.

وتعمل باكستان في إطار اتفاقية مع روسيا على تطوير خطة شاملة لأمن الطاقة، والتي من المقرر تنفيذها بحلول نهاية هذا العام.

وفي وقت سابق أفاد بيان مشترك صدر عن اللجنة الحكومية الروسية الباكستانية حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، بأن موسكو وإسلام آباد اتفقتا بشأن إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى باكستان، على أن يتم الانتهاء من الاتفاقية في موعد أقصاه مارس 2023.

واستضافت إسلام آباد في الفترة من 18 إلى 20 يناير 2023، اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية الباكستانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وترأس الجانب الروسي وزير الطاقة نيكولاي شولغينوف، وترأس الجانب الباكستاني وزير الاقتصاد أياز صادق.

المصدر: نوفوستي