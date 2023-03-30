"بلومبرغ": تجار الحبوب الغربيون معرضون لخسارة ملايين الدولارات بخروجهم من السوق الروسية

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن أكبر تجار الحبوب الغربيين بخروجهم من السوق الروسية سيتكبدون خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

وأكدت الوكالة: "ستصل خسائر أكبر تجار الحبوب الغربيين إلى مئات الملايين من الدولارات إذا غادروا السوق الروسية، وستتعلق الأضرار بفقدان السيطرة على محطات التصدير لإرسال المحاصيل الزراعية إلى دول أجنبية".

وأشارت: "في 29 مارس، أفادت RBC أن الشركة الروسية التابعة لشركة Cargill الأمريكية ستتوقف عن تصدير الحبوب من روسيا في العام الزراعي المقبل 2023/2024 (من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)".

وذكرت أنه نقلا عن الخدمة الصحفية لوزارة الزراعة، اعتبارا من يوليو 2023، ستتوقف شركة "Viterra" الكندية، التي كانت تعمل في إرسال الحبوب الروسية إلى دول أجنبية، عن العمل في البلاد.

وأضافت: "بعد انسحاب تجار الحبوب الغربيين من السوق الروسية، سيزداد دور الموردين الزراعيين المحليين".

وأوضحت: "ستؤثر التغييرات الوحيدة على الأسماء التي تشير إلى ملكية الأصول اللوجستية التي تنقل الحبوب من المزارع على طول نهر الفولغا إلى موانئ البحر الأسود، وسوف يضطر التجار الغربيون إلى التخلي عن محطات التصدير، مما يؤدي إلى شطب مئات الملايين من الدولارات".

وأكدت الوكالة أن مصدري الحبوب الروس "سيستفيدون" فقط من رحيل أكبر تجار الحبوب الغربيين، في الوقت نفسه، ستستمر المنتجات الزراعية المحلية في دخول الأسواق العالمية، وستستمر الشركات الأجنبية في إرسال الحبوب الروسية، ولكنها تتلقى البضائع خارج روسيا.

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المصدر: غازيتا.رو