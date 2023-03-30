البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.

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ورفع البنك المركزي المصري سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 2% عند 18.25% و19.25% و18.75%، على الترتيب.

قرر البنك المركزي المصري، في أول قرار له في 2023 رفع العائد على سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.

وسجل معدل التضخم السنوي للبنك المركزي مستوى تاريخي له عند 40.3% بنهاية شهر فبراير الماضي وسط توقعات باستمرار الصعود لمستويات جديدة.

المصدر: القاهرة 24