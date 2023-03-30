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البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

الحكومة المصرية تكشف أسباب رفع أسعار الفائدة

مال وأعمال

الحكومة المصرية تكشف أسباب رفع أسعار الفائدة
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يتصدر سعر الفائدة في مصر وقرار البنك المركزي اهتمامات المواطنين، ولذلك سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الأمر.

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وبشأن سعر الفائدة واجتماع البنك المركزي، نشر مركز معلومات الوزراء فيديو جراف عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يوضح أنه يتم اللجوء إلى أدوات السياسة الانكماشية مثل قيام البنك المركزي، برفع معدلات الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار، أو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للحد من قدرة البنوك على الإقراض.

وقبل تحديد سعر الفائدة وإعلان قرار البنك المركزي، أشار فيديوجراف معلومات الوزراء، أنه بمناسبة اجتماع المركزي يجدر الإشارة إلى أنه تستخدم السلطات المالية أدواتها لتحقيق السياسة الانكماشية مثل خفض الإنفاق العام أو رفع معدلات الضرائب.

المصدر: RT

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