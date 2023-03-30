ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

أفاد البنك المركزي الروسي، في بيان اليوم، بأن احتياطيات البلاد الدولية بلغت في 24 مارس الجاري مستوى 594.3 مليار دولار مقابل 585.8 مليار دولار قبل أسبوع.

ووفقا للبيان فقد صعدت الاحتياطيات، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، بمقدار 8.8 مليار دولار خلال أسبوع من 585.8 مليار دولار (17 مارس 2023) إلى 594.6 مليار دولار (24 مارس 2023).

وبلغت الاحتياطيات الدولية حتى 17 (مارس) 585.8 مليار دولار، وارتفعت بمقدار 8.8 مليار دولار خلال الأسبوع.

وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجاري 598.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: إنترفاكس