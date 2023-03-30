رئيس شبكة الغاز الألمانية يعد بملء مرافق تخزين الغاز دون مساعدة روسيا

صرح رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية للغاز كلاوس مولر بأن بإمكان ألمانيا أن تضمن الملء الكامل لمنشآت تخزين الغاز دون إمدادات الوقود من روسيا.

جاء ذلك وفق ما نقلته عنه صحيفة Handelsblatt، حيث تابع أن مرافق تخزين الغاز تعوض التقلبات في استهلاك الغاز وبالتالي تشكّل نظاما عازلا للسوق، فيما ساعدت سياسة توفير الطاقة البلاد على البقاء في فصل الشتاء بنجاح نسبي.

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وقال مولر: "نحن الآن ننهي الشتاء بمرافق تخزين كاملة نسبيا، مما سيساعد في ملئها في الصيف بدون غاز خط الأنابيب الروسي.. نحتاج أيضا الاستعداد جيدا لفصل الشتاء المقبل. وهذا يعني أننا نستمر في استخدام الغاز اقتصاديا".

وكان وزير الطاقة السويدي إيبا بوش قد صرح، الثلاثاء الماضي، قبل اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي، بأن موسم التدفئة القادم في الاتحاد الأوروبي قد يكون مصحوبا بمخاطر، حيث أن رفض النفط الروسي والتحول إلى موردين آخرين لن يساعد في حل مشكلة نقص الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لاتحاد مشغلي البنية التحتية للغاز الأوروبي، فقد كانت مرافق تخزين الغاز، اعتبارا من 5 مارس الجاري، ممتلئة بنسبة 59.57%، وهي نسبة أعلى بـ 20% من متوسط هذه الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية. لكن المؤشر انخفض إلى أقل من 60% بالفعل في 15 ديسمبر بالنسبة لموسم التدفئة 2021-2022.

المصدر: نوفوستي