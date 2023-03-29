وسائل إعلام: مصر تنتظر تعويما جديدا للجنيه أمام الدولار

كشفت مصادر مطلعة لموقع "مصر تايمز" المصري عن جانب من قرارات اجتماع البنك المركزي المصري المقرر غدا الخميس.

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وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، إن هناك اتجاها لتعويم جزئى مما يؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري من 4 جنيهات لـ 6 جنيهات .

وأضافت المصادر أن قيادات البنك المركزى ستصدر حزمة قرارات إلزاميه للبنوك، أبرزها إصدار شهادات استثمار بحافز أعلى بالإضافة إلى طرح شهادات خاصة بالعملة الأجنبية (الدولار).

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير سابق له عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا أعلى مستوياته إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة 31.2% في يناير الماضي.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، متراوحة بين 4.75% -4.5%، في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المتصاعد.

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، في اجتماعات خلال أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو، وسبتمبر، ونوفمبر وديسمبر، ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة في فبراير 2023، بينما يتبقى 6 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون الاجتماع القادم في 3 مايو المقبل.

المصدر: مصر تايمز