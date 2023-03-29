"روس نفط" الروسية تبرم اتفاقية لزيادة الإمدادات إلى الهند

وقعت شركة النفط الروسية "روس نفط" وشركة النفط الهندية Indian Oil Company اتفاقية لزيادة إمدادات النفط إلى الهند بشكل كبير وتنويع أصنافها.

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وذكرت "روس نفط" الروسية أن رئيسها إيغور سيتشين قام برحلة عمل إلى الهند، حيث التقى بممثلي الإدارات ورؤساء شركات النفط والغاز الكبرى.

وأضافت أنها وقعت مع شركة النفط الهندية اتفاقية بشأن زيادة كبيرة في إمدادات النفط إلى الهند وتنويع درجاتها، وتم التوقيع على الوثيقة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة إيغور سيتشين ورئيس الشركة الهندية شيكرات مدخاف فايدا.

وأمس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع في وزارة الطاقة، بأن روسيا زادت بشكل كبير من صادرات النفط إلى الهند، كذلك رفعت الإمدادات إلى الصين.

وفي ظل العقوبات الغربية على موسكو واتجاه دول الاتحاد الأوروبي للتخلي عن النفط الروسي، قررت روسيا إعادة توجيه إمدادات الطاقة إلى الأسواق الآسيوية والدول الصديقة.

المصدر: RT