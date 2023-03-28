نوفاك: زدنا صادرات الذهب الأسود إلى الهند بواقع 22 مرة

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع في وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء، بأن روسيا زادت بشكل كبير من صادرات النفط إلى الهند، كذلك رفعت الإمدادات إلى الصين.

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وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن روسيا قامت بإعادة توجيه معظم صادرات الطاقة إلى أسواق بديلة وأسواق صديقة.

وقال نوفاك: "تم إعادة توجيه معظم موارد الطاقة لدينا إلى أسواق أخرى إلى أسواق البلدان الصديقة. لقد زدنا صادرات النفط إلى الهند العام الماضي بواقع 22 مرة، كذلك زادت الإمدادات إلى الصين وأسواق أخرى، ما يعد نتيجة رائعة للعمل الذي تم إنجازه في هذه الصناعة".

وفي ظل العقوبات الغربية على موسكو واتجاه دول الاتحاد الأوروبي للتخلي عن النفط الروسي، قررت روسيا إعادة توجيه إمدادات الطاقة إلى الأسواق الآسيوية والدول الصديقة.

المصدر: إنترفاكس