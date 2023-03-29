انقطاع جزئي للكهرباء في العاصمة المغربية

قالت وسائل إعلام مغربية، إن التيار الكهربائي لا يزال منقطعا في عدد من أحياء العاصمة الرباط وتمارة والهرهورة، بينما عاد تدريجيا في أحياء أخرى.

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ولفت موقع "هيسبريس" إلى أن السكان في عدد من أحياء الرباط وتمارة تفاجأوا بانقطاع جزئي للكهرباء إثر حريق اندلع مساء الثلاثاء في محول كهربائي رئيسي بالعاصمة.

وأوردت الشركة المفوضة لخدمات الكهرباء والماء "ريضال" أن "نيرانا شبت في خلايا على مستوى محطة المحولات الكائنة في منطقة جيش الوداية"، والتي تزود جزءا من العاصمة بالكهرباء.

وطال انقطاع الكهرباء أحياء يعقوب المنصور، واليوسفية، وحي الرياض، والسويسي، بالرباط، وكذلك الهرهورة ومناطق أخرى بمدينة تمارة المجاورة.

وطمأنت الشركة أن فرقها تعمل على قدم وساق منذ وقوع الحادث، بغرض عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

المصدر: هيسبريس