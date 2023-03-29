شركة "أديداس" تتهم صندوق BLM بالسرقة

اتهمت شركة أديداس، لإنتاج الملابس والأحذية الرياضية، صندوق Black Lives Matter، بسرقة العلامة التجارية للشركة – علامة الخطوط الثلاثة السوداء.

وأرسلت الشركة، طلبا إلى مكتب تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة لإلغاء العلامة التجارية لصندوق BLM، بحجة أن تشابه الشعارات قد تضلل المستهلكين.

وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز أمس الثلاثاء: "على الأغلب، سيقع المستهلكون الذين يعرفون منذذ فترة بعيدة سلع وخدمات أديداس بعلامتها التجارية المكونة من ثلاثة خطوط، في لغط وسيعتقدون أن السلع والخدمات التي يقدمها صندوق Black Lives Matter (حياة السود مهمة) مطابقة لما تعرضه أديداس".

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وشددت الشركة الألمانية، على أنها تستخدم الخطوط الثلاثة منذ عام 1952 لتصميم المنتجات المصنعة التي تباع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وعلى أنها أنفقت الأموال الكثيرة للترويج لهذه العلامة التجارية.

وتأتي شكوى شركة أديداس، كرد على محاولة مؤسسة Black Lives Matter Global Network Foundation لتسجيل كعلامة تجارية 3 خطوط صفراء ووضعها على الملابس الرياضية.

المصدر: تاس