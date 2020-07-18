اعتقال 4 أشخاص بنيويورك لطمسهم عبارة "حياة السود مهمة" بالطلاء

احتجز رجال شرطة نيويورك، أربعة أشخاص، قاموا يوم أمس الجمعة بتلطيخ بالطلاء شعار "حياة السود مهمة"، في الجادة الخامسة قرب ناطحة سحاب "برج ترامب".

وقال الممثل الرسمي لمديرية الشرطة في نيوورك: "هم قيد التوقيف حاليا، وستوجه التهمة ضدهم". لكنه لم يحدد، عن أية تهمة يدور الحديث بالضبط.

وأضاف، متحدثا عن أسباب تصرف المعتقلين: "قالوا إنهم كانوا يحتجون بهذا الشكل، وهذا دافعهم الوحيد".

وظهر في اللقطات، التي نشرتها قناة NBC، عدة أشخاص وهم يلطخون العبارة، بطلاء أزرق غامق. وخلال ذلك، صاحوا: "كل حياة مهمة".

وبالإضافة إلى ذلك، سمع شعار آخر على الشريط - "حياة رجال الشرطة مهمة".

ويرمز اللون الأزرق الغامق، في الولايات المتحدة، تقليديا لرجال الشرطة.

المصدر: تاس