ارتفاع "خجول" للأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو طفيف وذلك في ظل تزايد آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية التي عصفت بأوروبا والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 14:48 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.18% إلى 7485.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.23% إلى 15161.87 نقطة.

كذلك صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.29% إلى 7098.35 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، في ظل انخفاض أسهم البنوك والخدمات المالية، وخاصة في ظل هبوط سهم "دويتشه بنك"، الذي يعد أكبر مصرف ألماني.

المصدر: RT + بلومبرغ