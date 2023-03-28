الصين تخفض بنحو الثلث استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية.. فماذا عن الدول العربية؟

خفضت الصين استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية وبلغت هذه الاستثمارات في يناير الماضي 859.4 مليار دولار، كذلك قلصتها السعودية والكويت.

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وأظهرت أحدث بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الصين قلصت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في شهر يناير 2023 إلى 859.4 مليار دولار، بعد أن كانت في ديسمبر 2022 عند 867.1 مليار دولار.

وللمقارنة كانت استثمارات الصين في هذه السندات في يناير 2022 عند 1033.8 مليار دولار، وسجلت هذه الاستثمارات أعلى مستوى لها في نوفمبر 2013 حينها كانت عند 1316.7 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الصين قلصت هذه الاستثمارات في يناير 2023 بنسبة 21% مقارنة بالذروة في نوفمبر 2013 (1316.7 مليار دولار).

وتحتل الصين المرتية الثانية في قائمة كبار حاملي سندات وأذون الخزانة الأمريكية، فيما تأتي اليابان في المرتبة الأولى باستثمارات عند 1104.4 مليار دولار (يناير 2023).

عربيا، بلغت استثمارات السعودية في هذه السندات في شهر يناير 2023 مستوى 111 مليار دولار، بعد أن كانت في ديسمبر 2022 عند 119.7 مليار دولار، كذلك قلصت الكويت الاستثمارات من 48.5 مليار دولار (ديسمبر 2022) إلى 43.3 مليار دولار (يناير 2023).

فيما زادها العراق من 40.8 مليار دولار (ديسمبر 2022) إلى 41.2 مليار دولار (يناير 2023)، كما رفعتها الإمارات من 58.6 مليار دولار (ديسمبر 2022) إلى 64.9 مليار دولار (يناير 2023).

المصدر: RT