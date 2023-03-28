انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت في الجلسة السابقة مع تركيز أسواق الطاقة على تطورات أزمة المصارف وسط مخاوف حول معروض الخام في ظل زيادة الطلب.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.4% إلى 77.8 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.04% إلى 72.77 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت عقود خام "برنت" بنسبة 4.2% وأنهت التعاملات عند 78.12 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 5.1% إلى 72.81 دولار للبرميل، وبذلك تكون عقود الذهب الأسود قد سجلت الاثنين أعلى مستوى في نحو أسبوعين.

المصدر: RT + إنترفاكس