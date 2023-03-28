مصر تبني محورا جديدا فوق نهر النيل

بدأ العد التنازلي في مصر للانتهاء من تنفيذ محور دراو فوق النيل بمحافظة أسوان، لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو مترا لخدمة المشروعات المصرية.

ويساهم المحور الجديد في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة – أسوان" عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان" جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

ويساهم المحور الجديد في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

المصدر: اليوم السابع