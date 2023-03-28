بنوك روسية تعلن استعدادها لاختبار الروبل الرقمي بواسطة عملاء حقيقيين

من المرتقب أن تبدأ عملية الاستخدام التجريبي للروبل الرقمي مع العملاء الحقيقيين، بعد اعتماد التشريعات والإطار التنظيمي لهذه العملية في نهاية أبريل – مايو من هذا العام.

وأعلنت عدة بنوك روسية، استعدادها وجاهزيتها لبدء اختبار الروبل الرقمي على أرض الواقع.

كان من المخطط البدء في اختبار عمليات التسديد بالروبل الرقمي على أرض الواقع، اعتبارا من 1 أبريل 2023، لكن القاعدة التشريعية لذلك لا تزال غير جاهزة حتى الآن- مشاريع القوانين حول الروبل الرقمي مرت عبر القراءة الأولى فقط في مجلس الدوما. من جانبه يؤكد البنك المركزي الروسي أن عملية اختبار الروبل الرقمي، ستبدأ فقط بعد اعتماد القاعدة التشريعية لذلك.

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وفي وقت لاحق، قال أناتولي أكساكوف رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما، إنه سيتعين تأجيل بدء اختبار الروبل الرقمي، لأن الإطار التشريعي لتنفيذه ليس جاهزا بعد، ولا يجوز تنفيذه بموجب قانون تجريبي.

وأشار البرلماني إلى أنه من المرجح، أن يتم اعتماد قانون الروبل الرقمي في أبريل ليدخل حيز التنفيذ في مايو.

في البداية، خطط البنك المركزي الروسي، لبدء الاختبار بمشاركة 15 مصرفا. ولاحقا أعلنت إدارة البنك المركزي، أن 13 مصرفا أكدت استعدادها من الناحية الفنية وستشارك في التجربة على عمليات حقيقية مع عدد محدود من العملاء.

المصدر: تاس