"رويترز": "ديزني" بدأت تسريح 7 آلاف موظف

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني"، بوب إيغر، بدء الشركة تسريح سبعة آلاف موظف، مرجحا تسريح عدة آلاف آخرين من الموظفين في أبريل المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كما نقلت وكالة "رويترز"، إن الشركة ستبدأ في إخطار المجموعة الأولى من الموظفين خلال الأيام الأربعة المقبلة، ومن المتوقع حدوث موجة ثانية أكبر تشمل تسريح "عدة آلاف من الموظفين" في أبريل.

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وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من عملية تقليص عدد موظفي الشركة بالكامل بحلول صيف عام 2023.

ويعتبر تسريح شركة "والت ديزني" الهائلة للعمال هو جزء من جهد لخفض التكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار.

وأكدت الوكالة أن عمليات التسريح ستشمل العديد من أقسام الشركة الرئيسية مثل Disney Entertainment و Disney Parks، Experiences and Products.