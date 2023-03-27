"أرامكو" السعودية توسع وجودها في الصين

وقعت "أرامكو" السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.6 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية).

وقالت "أرامكو" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الصفقة ستسهم في زيادة توسيع وجودها بشكل كبير في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين.

وأوضحت "أرامكو" أن الشراكة تتضمن توريد 480 ألف برميل يوميا من النفط الخام العربي إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ، بموجب اتفاقية مبيعات طويلة الأجل.

وبينت أن شركة "أرامكو لما وراء البحار"، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأرامكو، سوف تستحوذ على الحصة في رونغشنغ.

ومن بين الأصول الأخرى، تستحوذ رونغشنغ حصة 51% في شركة جيجيانغ، والتي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيميائيات في الصين بطاقة معالجة تبلغ 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين سنويا.

وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني: "يؤكد هذا الإعلان التزام أرامكو السعودية طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بقوة قطاع البتروكيميائيات الصيني. وهي عملية استحواذ مهمة للشركة في سوق رئيسة تعزز طموحاتنا في النمو والمضي قدما نحو إستراتيجية تحويل السوائل إلى كيميائيات. كما أنها تسهم أيضا في تأمين إمدادات موثوقة من النفط الخام لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين".

المصدر: RT