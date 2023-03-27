الخارجية الروسية: العمل جار لفك الطوق عن الأصول غير الخاضعة للعقوبات

تبذل مؤسسة إيداع الأوراق المالية الوطنية وشركات الوساطة الروسية جهودها لرفع التجميد عن أصول المستثمرين الروس غير الخاضعين للعقوبات في مؤسسات الإيداع الأوروبية.

أعلن ذلك دميتري بيريشيفسكي مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، وقال إن الحديث يدور عن شركتة Euroclear في بلجيكا وشركة Clearstream في لوكسمبورغ.

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ويشار إلى أن هاتين الشركتين الأوروبيتين، كانت قد مددتا حتى نهاية يوليو الموعد النهائي لتقديم المستندات المحتمل لفك التجميد عن أصول المستثمرين الروس غير الخاضعين للعقوبات.

ونوه الدبلوماسي بأن الحوار حول هذا الموضوع يجري من خلال بنك روسيا المركزي وبمشاركة مؤسسة إيداع الأوراق المالية الوطنية وشركات الوساطة الروسية.

وأضاف: "على حد علمنا، في إطار حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العاشرة، تم تمديد المواعيد النهائية للنظر في المستندات الخاصة بإلغاء تأمين الأصول في Euroclear و Clearstream حتى 24 يوليو 2023. الخطوة التالية هي الحصول على سماح من وزارتي المالية في بلجيكا ولوكسمبورغ لفك الطوق عن هذه الأصول".