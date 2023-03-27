موسكو: لا نستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية

صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، بأن موسكو لا تستبعد أي خيارات للرد على العقوبات الغربية، مؤكدا استعدادها لأي سيناريوهات.

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وقال بيريشيفسكي، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين: "لا نستبعد أي خيارات للرد على القيود الغربية غير الشرعية. تتوفر لدينا الإمكانات والأدوات المناسبة، ونحن مستعدون لأي تطور للأحداث"، مضيفا مع ذلك أن موسكو تسعى لتجنب إجراءات بالغة الشدة.

وتابع: "لذلك، لا أود أن أتحدث عن سيناريوهات "نهاية العالم" الخاصة بالاقتصاد والغذاء والطاقة، والتي يمكن أن تؤدي إليها سياسة تشديد العقوبات.. دعونا نكون متفائلين إلى حد ما ونأمل أن الفطرة السليمة ستظل سائدة وأن النخب الغربية غير الصديقة ستدرك أخيرا أن مواجهة العقوبات مع روسيا أمر معيوب وعبثي".

وأوضح بيريشيفسكي أن روسيا تتعامل مع العقوبات الغربية بطريقة محسوبة ومناسبة، مسترشدة بمبادئ "لا تؤذي نفسك".

وأضاف أنه "عند وضع إجراءات الاستجابة، نركز على حماية مواطنينا والشركات المحلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ونظامه المالي. وينصب التركيز على الابتعاد عن الدولار واستبدال الواردات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي".

وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا صعد الغرب ضغط العقوبات على موسكو، وتبنى الاتحاد الأوروبي عشر حزم من القيود حتى الآن، تقدر قيمة أحدثها بنحو 11.4 مليار يورو.

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ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية، وأشار الرئيس الروسية فلاديمير بوتين إلى أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الهدف الرئيسي للغرب هو زيادة حياة الملايين من الناس سوءا.

مع ذلك أكد بوتين أن تلك القيود فشلت في تقويض الاستقرار المالي في روسيا، بينما وصلت أوروبا نفسها إلى "مأزق العقوبات".

المصدر: "نوفوستي"