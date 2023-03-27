"روس آتوم" تدرس إمكانية التعاون مع الصين وتركيا في مجال بناء كاسحات الجليد

قال مكسيم كولينكو نائب رئيس مديرية "الطريق البحري الشمالي" في "روس آتوم"، إن هذه المؤسسة الحكومية الكبرى تنظر في إمكانية التعاون مع الصين وتركيا في مجال بناء كاسحات الجليد.

وأشار إلى أن "روس آتوم" تدرس إمكانية جذب كفاءات أحواض بناء السفن في الصين وتركيا لبناء كاسحات الجليد في روسيا، بما في ذلك غير النووية.

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وشدد كولينكو على أن كاسحات الجليد النووية "أثبتت نجاحها" في العمل على الطريق البحري الشمالي، لذلك تجري "دراسة جادة" حول ضرورة بناء كاسحات جليد إضافية إنطلاقا من احتمال نقل 150 مليون طن من البضائع عبر الطريق البحري الشمالي في عام 2023.

وأشار إلى أنه يوجد في الوقت الراهن، ثلاثة مستهلكين رئيسيين لخدمات كاسحات الجليد: شركات "نورنيكل" و"نوفاتيك" و"روسنفت" التي تنفذ على السواحل المحاذية للطريق البحري الشمالي، مشاريع استثمارية ضخمة، ولذلك ترى ضرورة في بناء كاسحات جليد إضافية.

وقال كولينكو، إن كاسحات الجليد الجديدة قد تكون غير نووية ولكنها يجب أن تتمتع بالمزايا الفنية الموجودة في كاسحات الجليد النووية. طبعا يمكن بناء هذه السفن في مجمع بناء السفن "زفيزدا" في بريموريه ولكن يجري النظر كذلك في اجتذاب خبرات شركات أجنبية لتنفيذ هذا العمل في أحواض السفن الروسية.

ووفقا له، تتوفر هذه الخبرات لدى بعض الشركات التركية والصينية العاملة في مجال بناء السفن.

المصدر: نوفوستي