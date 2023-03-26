وزارة النفط العراقية تكشف حجم صادراتها من النفط خلال شهر فبراير الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر فبراير الماضي، وفقا للإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو".

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حجم الصادرات من النفط الخام تجاوز الـ 92 مليون برميل، بإيرادات فاقت الـ 7 مليارات دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق تجاوز الـ 89 مليون برميل، فيما تجاوزت كميات النفط المصدر من كركوك عبر ميناء جيهان الـ 2 مليون برميل.

ووفقا للإحصاءات، بلغ معدل سعر البرميل الواحد 76.556 دولار، وتم تحميل النفط المصدر من قبل 35 شركة عالمية، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية، على الخليج وميناء جيهان التركي.

المصدر: وزارة النفط العراقية