أوكرانيا ستضاعف رسوم ترانزيت النفط إلى أوروبا الشرقية اعتبارا من أبريل

أفادت صحيفة "كوميرسانت" وكذلك وكالة "أرغوس"، بأن أوكرانيا تنوي اعتبارا من 1 أبريل مضاعفة رسوم ترانزيت النفط عبر خط "دروجبا" إلى أوروبا الشرقية.

وقال إيغور ديمين المتحدث باسم شركة "ترانس نفط" الروسية: "نعم، نحن على علم بعزم أوكرانيا على تغيير رسوم الترانزيت، ولكننا لا نعرف حتى الآن معايير هذه الزيادة ومتى سيتم تطبيقها".

وذكرت صحيفة "كوميرسانت"، أن أوكرانيا بررت الزيادة المحتملة للرسوم بتكاليف إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية لنقل النفط التي تعرضت للخراب مؤخرا.

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ونوهت الصحيفة، بأنه يتوجب على الجانب الأوكراني تنسيق زيادة رسوم العبور مع هنغاريا وسلوفاكيا.

وخلال عام رفعت أوكرانيا بالفعل مرتين رسوم نقل النفط عبر أراضيها ضمن خط نقل النفط "دروجبا " وبررت ذلك بزيادة التكاليف بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة.

المصدر: نوفوستي